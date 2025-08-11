ProRail houdt voor nu vast aan trappen zonder fietsgootjes, ook op Hoofdstation

ProRail plaatst bij vernieuwde stations geen fietsgootjes meer bij de trappen. Ook het vernieuwde Hoofdstation van Groningen heeft geen gootjes. Reizigers moeten hun fiets via de lift of hellingbaan meenemen, tot ongenoegen van sommige reizigers. Pas als het nieuwe beleid is geëvalueerd, kijkt de spoorbeheerder naar oplossingen.

Het Hoofdstation van Groningen onderging deze lente en zomer een grondige verbouwing, na vijf jaar aan voorbereidende werkzaamheden. Reizigers klagen sinds de heropening van half juli dat ze hun fiets moeten tillen, zeker wanneer de liften het laten afweten. In plaats van gootjes liggen er stenen waar fietsbanden sporen achterlaten.

‘Gootjes zijn gevaarlijk’

ProRail zegt dat het nieuwe beleid is om geen fietsgootjes meer langs de trappen te leggen. Het gebruik van fietsgootjes zou gevaarlijk zijn door kans valpartijen. Vooral bij drukte en zware fietsen ontstaan onveilige situaties, stelt de netbeheerder maandagmiddag. Op stations met een lift worden daarom geen gootjes meer aangelegd.

Fietsers worden geadviseerd de lift of hellingbaan te gebruiken om hun fiets mee te nemen. Ook is er bij het Hoofdstation straks een entree aan de zuidkant van het station, waar fietsers makkelijk het station in kunnen.

‘Praten met belangenorganisaties’

Maar de spoorbeheerder lijkt niet helemaal zeker van haar zaak, zo blijk uit een bericht op de website van ProRail. Het ontbreken van de fietsgoten levert volgens ProRail niet alleen veel vragen, maar soms ook kritiek op.

“We zijn daarom in gesprek met verschillende belangenorganisaties”, stelt ProRail. “We halen ervaringen met het nieuwe beleid op en kijken samen naar de praktijk. Wat dit precies oplevert, is nu nog niet te zeggen. Zodra hier meer over bekend is, communiceren we hierover.”