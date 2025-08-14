Pro-Palestina demonstratie trekt door Stad

Foto: Patrick Wind 112Groningen.nl

Een groep pro-Palestina demonstranten liep donderdag vanaf 18.00 uur vanaf de Grote Markt richting het Hoofdstation. Fractievoorzitter van de SP in de Tweede Kamer, Jimmy Dijk, liep ook mee.

De demonstratie is opgezet door activisten om aandacht te vragen voor de situatie in Gaza, het effect van Israëlische blokkades en specifiek voor de hongersnood en de beperkingen die bewoners hebben in de Gazastrook.

Daarnaast wil de actiegroep politieke druk uitoefenen op de Nederlandse overheid. Ze willen dat de overheid actie onderneemt tegen het beleid van Israël in Gaza. Zo zou de overheid volgens hen moeten stoppen met het leveren van wapens aan Israël en de humanistische hulp in Gaza ondersteunen.