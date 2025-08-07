Pro-Palestina demonstranten trekken door Stad

Foto: Patrick Wind 112Groningen.nl

Donderdagavond trokken een paar honderd Pro-palestina demonstranten door de stad. De demonstratie begon op de Grote Markt en ging lopend richting het Hoofdstation waar een sit-it plaatsvindt.

Net als de twee eerdere demonstraties die op donderdagavond plaatsvonden, nemen nu ook de meeste mensen pannen mee om zoveel mogelijk herrie te maken.

De demonstranten willen aandacht vragen voor de situatie in Gaza. De betogers uiten hun zorgen over de honger die Palestijnse burgers lijden als gevolg van de oorlog.

Ze zeggen dat dit geen ongelukkig voorval is, maar een ‘politiek wapen’. Ook verwijt de groep de Nederlandse overheid dat zij het Israëlisch regime financieel ondersteunt.

De gemeente Groningen sprak zich vorige week ook uit over de kwestie in Gaza. “Gelet op de uiterst zorgwekkende situatie in Gaza acht het college deze oproep urgenter dan ooit en doet het met klem een beroep op het kabinet om al het mogelijke te doen om te komen tot een staakt het vuren en de humanitaire hulp onmiddellijk toe te laten.”