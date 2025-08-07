‘Poolse middenvelder in vizier bij FC Groningen’

Foto: Arend Jan Wonink

FC Groningen heeft interesse in de 21-jarige Pool Jakub Jezierski. Dat meldt de website ‘voetbaprimeur’.

Volgens een Poolse krant zou Jezierski de laatste tijd uitvoerig zijn bekeken door de scouting van FC Groningen. Zijn club Slask Wroclaw vraagt 700 duizend tot 1 miljoen euro voor de middenvelder.

Zijn club Slask Wroclaw is gedegradeerd uit de hoogste Poolse divisie en Jezierski wil het liefst op het hoogste niveau actief blijven. Mocht hij overstappen naar FC Groningen, dan is hij naast Oskar Zawada de tweede Pool in de Euroborg.