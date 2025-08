Politieke partijen openen meldpunt voor personen die vastlopen bij Jeugdbescherming Noord

De fracties van Stadspartij 100% voor Groningen en de PVV hebben samen met Leefbaar Assen en Lijst van Brakel een meldpunt opgericht voor mensen die vastlopen bij Jeugdbescherming Noord.

Het doel van het meldpunt is om structurele problemen in de jeugdbescherming te verzamelen. Ouders, jongeren en professionals kunnen zich hier melden. “De ervaringen van inwoners staan centraal, als noodzakelijk tegenwicht tegen de vaak rooskleurige papieren werkelijkheid die gepresenteerd wordt in communicatie met gemeenteraden en in jaarverslagen,” stellen de partijen.

Verscherpt toezicht

Twee weken geleden werd bekend dat Jeugdbescherming Noord onder verscherpt toezicht is geplaatst en dat de Raad van Toezicht aftreedt. Uit onderzoek blijkt dat kinderen en jongeren in de provincies Groningen en Drenthe niet op tijd de hulp en bescherming krijgen die ze nodig hebben. Jongeren en gezinnen moeten lang wachten voordat er actie wordt ondernomen. Wanneer een aanmelding binnenkomt, moet de jeugdbescherming binnen vijf dagen een eerste gesprek hebben gehad. In twee van de vijf situaties wordt dat niet gehaald. Vervolgens moet er binnen zes weken een plan van aanpak zijn. Maar in zeventig procent van de gevallen gebeurt dit niet. Verder blijkt dat dossiers niet nauwkeurig worden bijgehouden, waardoor onduidelijk is welke problemen er spelen en welke hulp nodig is.

Een deel van de problemen wordt veroorzaakt door het personeelstekort. Er is veel verzuim en verloop onder de medewerkers. Een deel van de jongeren heeft geen vaste begeleider. De inspecties geven aan dat de jeugdbescherming niet alle problemen kan oplossen, omdat ze deels worden veroorzaakt door de manier waarop het systeem is ingericht. Op andere punten krijgt de instantie zeven maanden de tijd om verbeteringen te laten zien. Gedurende die periode blijft Jeugdbescherming Noord onder verscherpt toezicht staan.

Onafhankelijke vertrouwenspersonen

De initiatiefnemers benadrukken dat het meldpunt beheerd wordt door onafhankelijke vertrouwenspersonen. Zij zijn niet verbonden aan jeugdzorginstellingen of overheden. “Zij bieden een luisterend oor, geven desgewenst advies en kunnen gezinnen ondersteunen bij het zoeken naar oplossingen of het aankaarten van misstanden.” De politieke partijen willen daarnaast benadrukken dat het meldpunt niet politiek gekleurd is en openstaat voor samenwerking met andere partijen. “Gemeenteraadsleden en Statenleden die de stem van ouders en kinderen serieus nemen, worden uitgenodigd zich bij het initiatief aan te sluiten.”

Via de mail kan het meldpunt bereikt worden via dit mailadres. Daarnaast is men ook actief op Facebook.