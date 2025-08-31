Politieke partijen eisen opheldering over opvanglocatie Trompsingel: “Het is een getto”

Foto via Google Maps - Streetview

De fracties van PVV en Stadspartij 100% voor Groningen eisen opheldering van het college over de gang van zaken rond de opvanglocatie aan de Trompsingel. De partijen bekritiseren de gemeente vanwege een “kille, afstandelijke en juridische benadering” en zeggen dat omwonenden en bewoners niet gehoord zijn.

In juli kondigde het college aan negentig appartementen aan de Trompsingel te huren voor de huisvesting van vluchtelingen uit Oekraïne en mensen die uitstromen uit de maatschappelijke opvang. Dit besluit leidde direct tot vragen van de PVV. “Raadsleden kregen pas drie kwartier voor het aflopen van een informatie-embargo inzage in de plannen. Dat is simpelweg te kort om dit soort gevoelige besluiten goed te beoordelen”, liet raadslid Kelly Blauw toen weten. De gemeente reageerde hierop door te benadrukken dat het zou gaan om reguliere woonruimte, bewoond door mensen die zelfstandig kunnen wonen, en dat beheer, toezicht en communicatie zorgvuldig geregeld zouden zijn.

“Situatie echt om te janken”

Blauw stelt echter dat de werkelijkheid anders is. “We hebben nadien, tijdens de zomervakantie, intensieve gesprekken gevoerd met bewoners en omwonenden van het complex. Wat wij hebben opgetekend staat in schril contrast met het beeld dat het college schetst. De situatie is echt om te janken.” Volgens het raadslid leven de huidige bewoners al meer dan tien jaar onder “schrijnende omstandigheden”, met ernstige overlast, gebrekkig onderhoud, een gebrek aan veiligheid en intimidatie door beheerders. Bewoners omschrijven het complex als een “getto”.

In een gedetailleerde briefing, die tijdens het reces met raadsleden werd gedeeld, worden diverse incidenten genoemd, zoals bedreiging met geweld, identiteitsfraude door postroof en drugsgebruik in de gangen. Volgens Blauw is het complex daarom ongeschikt voor de kwetsbare doelgroepen die er opgevangen moeten worden. “Het gaat om kwetsbare mensen die gebaat zijn bij rust en stabiliteit”, stelt de politica.

Kritiek op besluitvorming

De partijen benadrukken dat de komst van nieuwe bewoners niet het probleem is, maar dat de “opstapeling van ellende” en het negeren van de huidige bewoners de kern van de zorg is. “Mensen voelen zich niet gehoord, gestigmatiseerd en weggezet als racistisch of onmenselijk als zij hun zorgen uiten”, aldus de partijen.

De PVV en de Stadspartij hebben ook kritiek op de huurconstructie die de gemeente is aangegaan met een vastgoedinvesteerder. Zij stellen dat het besluit buiten de gemeenteraad is gehouden en dat er nauwelijks sprake is geweest van participatie. “Met gemeenschapsgeld wordt er een commerciële verhuurder gefinancierd, waarbij er geen sprake is van controle of eigenaarschap”, aldus de fracties.

Beide partijen eisen dat het college verantwoording aflegt. “Waarom doet de gemeente niets? Waarom zijn bewoners genegeerd? Van een links college en een stad die zich profileert als ‘sociaal’, zou je empathie en betrokkenheid verwachten. In plaats daarvan zien we een kille, afstandelijke, juridische benadering – die pijnlijk doet denken aan de toeslagenaffaire”, concluderen ze. Eerder spraken ook de fracties van D66 en VVD al hun ongenoegen uit over de timing van de bekendmaking. Zij vonden het onacceptabel dat het besluit pas na de start van het zomerreces met de gemeenteraad werd gedeeld.

De schriftelijke vragen die gesteld zijn, zullen binnen enkele weken door het college beantwoord worden.