Politie zoekt getuigen van mishandeling tijdens verkeersruzie op Ulgersmaweg

Foto via Google Maps - Streetview

De politie zoekt getuigen van een mishandeling op de Ulgersmaweg. De mishandeling vond de vroege avond van maandag 7 juli plaats, mogelijk na een ruzie in het verkeer.

De politie roept mensen op zich te melden als zij iets hebben gezien van het incident, wat rond 19.15 uur in de avond plaatsvond.

Wie informatie heeft over het incident, kan contact opnemen met de politie. Dat kan door te bellen met de 0900-8844. Anoniem melden kan via 0800-7000. Getuigen kunnen ook een bericht achterlaten via de Instagram van het politieteam Groningen-Noord.