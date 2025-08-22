Politie zoekt bovenkleding van verdachte steekpartij Johan de Wittstraat

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie is op zoek naar de bovenkleding die een verdachte droeg bij het steekincident aan de Johan de Wittstraat van afgelopen dinsdagavond.

Donderdagmiddag werd een 50-jarige man uit de gemeente Het Hogeland aangehouden als verdachte van de steekpartij, waarbij een minderjarige jongen ernstig gewond raakte. De 50-jarige verdachte zit sindsdien volledig beperkt vast. De politie laat vrijdagmiddag weten nog op zoek te zijn naar bovenkleding die deze verdachte droeg ten tijde van het misdrijf.

‘Weggegooide kleding niet aanraken bij vondst’

“We hebben beelden waarop de verdachte deze bovenkleding draagt en vervolgens zien we even later op andere beelden dat de verdachte de kleding niet meer aanheeft”, laat de politie vrijdagmiddag weten. “Waarschijnlijk heeft hij deze in de omgeving uitgetrokken en weggegooid of ergens ingestopt zoals een vuilnisbak, doos of zak. Tot op heden hebben wij deze kleding niet aangetroffen. Het gaat om donkerblauwe bovenkleding met enkele lichte accenten. Maar het zou ook kunnen dat het bijvoorbeeld twee stuks kleding zijn (bodywarmer en hoodie met capuchon).”

De dienst roept op om de kleding die rond de Allersmastraat en Noorderstationsstraat wordt aangetroffen niet aan te raken, maar direct 112 te bellen.

Meer tips nog steeds welkom

Wie (buiten de gezochte kleding) nog andere informatie heeft over het incident en nog niet met de politie heeft gesproken, kan contact opnemen via 0900-8844 of anoniem via meldmisdaadanoniem.nl of 0800-7000.