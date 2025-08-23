Politie start onderzoek na woningbrand aan Javalaan

Foto: Rieks Oijnhausen

De politie is zaterdag een onderzoek gestart na de melding van een woningbrand aan de Javalaan in de stad. Volgens nieuwsfotografen stelt de Forensische Opsporing, afgekort als FO, sporen veilig.

Rond 09.30 uur kwam de melding van de brand binnen bij de hulpdiensten, waarna een tankautospuit en een hoogwerker naar de Javalaan werden gestuurd. Brandweerwoordvoerder Emiel de Vries licht toe: “De melding was dat er een brand woedde in de woning. Toen wij arriveerden en onderzoek deden, bleek er echter geen sprake meer te zijn van een brand. We hebben een nacontrole uitgevoerd, metingen verricht en de woning geventileerd. Daarna hebben we de situatie overgedragen aan de politie.”

Nieuwsfotografen melden dat de politie rond 12.00 uur nog steeds bezig was met het onderzoek. Een busje van de Forensische Opsporing stond voor de woning geparkeerd en medewerkers waren bezig met onderzoek. Ook agenten waren aanwezig, waarbij minstens één agent een kogelwerend vest droeg. Een politiewoordvoerder bevestigt dat er een incident heeft plaatsgevonden, maar kan op dit moment geen verdere informatie verstrekken.