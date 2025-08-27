Politie pakt man op bij Kijk in ’t Jatbrug na bedreiging met mes

Foto: Joaquín Lo Sie Sen

Politieagenten hebben dinsdag ter hoogte van de Kijk in ’t Jatbrug een 28-jarige man aangehouden die verdacht wordt van bedreiging. Dat meldt de politie op sociale media.

Aan het eind van de middag ontvingen de agenten een melding dat een persoon een ander zou hebben bedreigd met een mes. “Wij zijn daarop naar de locatie gegaan”, schrijft de politie. “We troffen de persoon aan bij de Kijk in ’t Jatbrug, waar we hem staande hebben kunnen houden. Op dat moment droeg hij het mes nog bij zich.”

De verdachte is vervolgens aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Het mes is in beslag genomen.