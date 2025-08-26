Politie grijpt in bij protestactie tegen kap Betonbos

Foto: Lars Faber

Op de vroege dinsdagochtend hebben actievoerders het terrein van het Betonbos betreden om de kap van bomen te stoppen. De politie kwam enige tijd later ter plaatse en sommeerde de activisten om te vertrekken.

Rond 08.30 uur was nog steeds een aantal activisten bezig met het verhinderen van bomenkap op het terrein. Zeker één van hen zou zijn gearresteerd, hoewel de politie deze aanhouding nog niet heeft bevestigd. Nog steeds wil een aantal actievoerders niet vertrekken.

Rond het terrein zijn ook spandoeken te zien die door de actievoerders zijn achtergelaten. Of er aanhouding zijn verricht, kan de politie nog niet bevestigen.

Actievoerders willen kap stoppen tot donderdag

De kap van het Betonbos begon maandagochtend. De projectontwikkelaar gaf maandag aan dat de bomen gefaseerd zouden worden verwijderd, zodat dieren de kans kregen het gebied te verlaten. De actievoerders stellen op Instagram dat dit in de praktijk niet gebeurt. Volgens hen is inmiddels ongeveer een achtste deel van het bos gekapt.

De tegenstanders van de kap stellen dat de projectontwikkelaar haast wil maken, zodat het Betonbos volledig is verdwenen voordat de rechter komende donderdag uitspraak doet in een zaak die buurtbewoners hebben aangespannen. De actievoerders willen dat de kap wordt stilgelegd, totdat die uitspraak er is.

Bomen moeten wijken voor woonwijk

De rechter bepaalde eerder deze maand dat de werkzaamheden door mochten gaan, ondanks protesten van buurtbewoners en milieuorganisaties. Het terrein wordt ontruimd voor de bouw van de nieuwe wijk Stadshavens.

Daar moeten uiteindelijk 3.300 woningen komen. Op de plek van het Betonbos worden de eerste 300 appartementen gebouwd, samen met 4.000 vierkante meter commerciële ruimte en een parkeerhub. De werkzaamheden duren ongeveer drie weken: eerst wordt gekapt, daarna volgt afvoer van het hout en een archeologisch onderzoek. De bouw moet volgend jaar starten.