Politie dreigt beelden mishandeling in fastfood restaurant openbaar te maken

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie dreigt beelden van de verdachte van een mishandeling in een fastfood zaak aan de Waagstraat op woensdag 25 juni openbaar te maken.

De waarschijnlijk minderjarige verdachte heeft een week om zich bij de politie te melden. Hij staat nu nog onherkenbaar op de beelden.

Rond 11.25 die dag werd het slachtoffer, een jongeman uit de gemeente Tynaarlo, geschopt en geslagen. De verdachte, die in gezelschap was van twee anderen, is daarna op de vlucht geslagen.

Het slachtoffer kent de verdachte niet en heeft geen flauw idee waarom hij werd aangevallen. Hij kwam er zonder ernstig letsel van af, maar volgens de politie had het ook anders kunnen lopen.

De politie vraag ook andere getuigen om zich te melden. Meer informatie is te vinden op website van de politie.