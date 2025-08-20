Politie deelt beelden van verdachte ernstige steekpartij; minderjarig slachtoffer raakte zwaargewond

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie heeft woensdagavond videobeelden gedeeld van een man die gezocht wordt vanwege een ernstige steekpartij in de Johan de Wittstraat. Bij de steekpartij raakte dinsdagavond een minderjarige jongen ernstig gewond.

“Wat we op dit moment weten, is dat het slachtoffer en een vriend op een elektrische fiets reden, komend vanaf de Gelkingestraat”, vertelt een politiewoordvoerder. “Vlak voor het incident is het slachtoffer gaan lopen, met de fiets aan de hand, omdat de accu van de fiets leeg was. Rond 22.54 uur werden de twee jongens op de Johan de Wittstraat aangesproken door een man. Deze man stak vlak daarna het minderjarige slachtoffer neer en vluchtte daarop te voet in de richting van de Almastraat. Hij werd voor het laatst gezien op het kruispunt van de Allersmastraat met de Bedumerweg.”

Het slachtoffer is gestabiliseerd door hulpverleners. “Hij is uiteindelijk in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Wij zijn direct een grootschalig onderzoek gestart. We hebben sporenonderzoek verricht, er is met getuigen gesproken en camerabeelden zijn veiliggesteld. Op dit moment heeft het onderzoek nog niet geleid tot een aanhouding. We zijn op zoek naar aanvullende informatie waarmee we hopen dichter bij de identiteit van de verdachte te komen wat zal leiden tot diens aanhouding.”

Signalement

De verdachte is een man van 40 tot 50 jaar oud. Hij is kaal, is 1.80 meter lang en heeft een tenger postuur. Op het moment van het incident droeg hij een donkerblauwe jas, een donkere broek en witte schoenen met sterretjes. Hij spreekt Nederlands met een accent dat als Oost-Europees wordt omschreven.

“Wie fietste ongeveer tien minuten voor het incident door de straat?”

De politie is ook op zoek naar een aantal specifieke aanwijzingen. “Tien minuten eerder, rond 22.44 uur, fietste een vrouw met een rugtas door de Johan de Wittstraat. Zij heeft mogelijk iets gezien. We willen heel graag met haar in contact komen. Ook komen we graag in contact met andere passanten die op dat moment in de omgeving van de Johan de Wittstraat waren. Daarnaast zijn we ook op zoek naar beelden. Bent u in het bezit van beelden gemaakt door een videodeurbel, dashcam of bewakingscamera, dan ontvangen we deze graag.”

Heb je de verdachte gezien, of weet je waar hij zich op dit moment bevindt, dan kun je contact opnemen met de politie via de opsporingstiplijn op telefoonnummer 0800-6070. Videobeelden kunnen gedeeld worden via deze website. Anoniem kan de politie bereikt worden via Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800-7000.

Bekijk hieronder de beelden: