Politie deelt beelden en zoekt dader van mishandeling Grote Markt

Foto: Politie Groningen

De politie heeft bewakingsbeelden vrijgegeven van een mishandeling op de Grote Markt. Het incident vond plaats in de nacht van maandag 27 mei 2024 rond 03.30 uur. Daarbij raakte een 25-jarige man ernstig gewond.

Op de beelden is te zien hoe het slachtoffer en de verdachte elkaar uitdagen, waarna de verdachte hem met een beenbeweging onderuit haalt. Het slachtoffer valt hard en blijft gewond liggen. Drie jongens die erbij staan, filmen het incident en vluchten samen met de verdachte. Omstanders schieten te hulp.

De verdachte krijgt een week de tijd om zich bij de politie te melden. Gebeurt dat niet, dan deelt de politie volgende week herkenbare beelden van de persoon. Ook roept de politie de jongens die filmden op om zich te melden. Wie iets gezien heeft of weet wie de verdachte is, kan bellen met de Opsporingstiplijn op 0800-6070 of anoniem via 0800-7000.