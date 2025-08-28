Plannen Oosterhamrikzone verder uitgewerkt

Het gemeentebestuur heeft de plannen voor de Oosterhamrikzone verder uitgewerkt. In het gebied tussen de Oosterhamrikkade de SS Rosensteinlaan en de Vinkenstraat moet meer groen komen, meer huizen en een veel mindere dominante plek voor het verkeer.

In een zogenoemd kaderstellend plan is bedacht dat de huidige busbaan verdwijnt en plaats maakt voor een parkachtige omgeving aan het Oosterhamrikkanaal. Dat moet een aantrekkelijk gebied worden om te verblijven. De Vinkenstraat word een zogenoemde busstraat. Die bussen zorgen voor de belangrijke verbinding met Kardinge. In het verlengde daarvan moet er wel een nieuwe, hogere brug komen, over het van Starkenborghkanaal. Eigenlijk wil het stadsbestuur al snel een fietsbrug over het Kanaal.

Er is in het gebied ook nog ruimte voor woningbouw.