Pieter Heerma wordt de nieuwe voorzitter van het Adviescollege Veiligheid Groningen

Pieter Heerma is vanaf komende maandag vier jaar lang de nieuwe voorzitter van het Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG). De ministerraad heeft hier vrijdag mee ingestemd. Hij volgt Wim Nagtegaal op, die na zes jaar stopt.

Het ACVG geeft onafhankelijk advies over de versterkingsoperatie in Groningen. Het ACVG adviseert hierover aan staatssecretaris Van Marum van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Volgens Heerma speelt het ACVG daarmee een ‘cruciale rol’ voor de veiligheid in Groningen: “Door onafhankelijk en op wetenschappelijke basis te adviseren, streven we naar duidelijkheid en rust bij bewoners. Als voorzitter wil ik dat Groningers niet alleen veilig zijn, maar zich ook veilig voelen in hun huis.”

De benoeming van Heerma geldt in eerste instantie voor vier jaar. Heerma studeerde politicologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en is inmiddels een ervaren bestuurder. Hij zat tussen 2012 en 2023 in de Tweede Kamer en was daarbij fractievoorzitter van het CDA. Sinds juni 2024 is hij voorzitter van de Huurcommissie.