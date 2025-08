Pictura is vier weken lang het huis van Brigit van der Werff

De Harense kunstenaar Brigit van der Werff ‘woont’ van 10 t/m 31 augustus in het pand van Pictura in de St. Walburgstraat.

De Harense kunstenaar Brigit van der Werff opent op 10 augustus haar tentoonstelling bij Pictura aan de Sint Walburgstraat. Geen traditionele expositie, maar een kleurrijke installatie die voelt als haar thuis. “Ik heb eigenlijk de inrichting van mijn huis verplaatst naar Pictura,” vertelt Van der Werff. “Mijn stoelen, lampen, behang – alles is zelfgemaakt. Het voelt alsof ik hier opnieuw een thuis voor mijn werk heb gecreëerd.”

De tentoonstelling bestaat uit een mix van borduurwerk, tekeningen, fotografie en kleding. Elk onderdeel draagt haar persoonlijke signatuur, met duidelijke verwijzingen naar haar jeugd. “Dat aankleedpopje daar, dat is mijn oudste speelgoed,” zegt ze, wijzend naar een afbeelding op de muur. “Mijn moeder had het bewaard in een mooi zakje.”

Toch vindt ze het spannend om haar werk buiten de vertrouwde huiselijke setting te tonen:“ Als je altijd vanuit je eigen huis werkt, is zo’n grote ruimte als Pictura ineens best overweldigend,” geeft ze toe. “Maar ik hoop dat mensen de samenhang gaan zien. Alles lijkt misschien verschillend, maar het hoort bij elkaar. Dat maakt het juist krachtig.”

De tentoonstelling is geopend van 10 tot en met 31 augustus, op woensdag tot en met zondag tussen 13.00 en 17.00. Van der Werff geeft om de dag rondleidingen, waarbij ze bezoekers meeneemt in de verhalen achter haar werk. Aanmelden kan via de website van Pictura.