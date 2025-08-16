Persoon gewond bij verkeersongeluk Bedumerweg

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk op de Bedumerweg is zaterdagmiddag een persoon gewond geraakt. Dat meldt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 16.15 uur op het kruispunt met de Sumatralaan. “Het gaat om een kop-staartaanrijding”, vertelt Wind. “Waarschijnlijk heeft de achteropkomende automobilist niet in de gaten gehad dat de bestuurder voor hem remde voor de verkeerslichten, met een botsing als gevolg. Eén persoon raakte bij de botsing gewond. Het slachtoffer is ter plaatse in een ambulance behandeld aan de verwondingen en hoefde niet mee naar het ziekenhuis.”

Vanwege het ongeluk was een deel van de Bedumerweg afgesloten, zodat hulpverleners hun werk veilig konden doen. De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht. De betrokken voertuigen raakten licht beschadigd.