Persoon gewond bij steekpartij Johan de Wittstraat

Bij een steekpartij aan de Johann de Wittstraat is dinsdagavond een persoon gewond geraakt. Bronnen ter plaatse melden dat het slachtoffer minderjarig zou zijn.

Het incident vond plaats rond 23.00 uur. “Bij het steekincident is één persoon gewond geraakt”, vertelt een politiewoordvoerder. “Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. Op dit moment hebben we nog geen personen aan kunnen houden. We doen onderzoek naar de toedracht.” Nieuwsfotografen vertellen dat het slachtoffer door ambulancepersoneel is gestabiliseerd en daarna met spoed is overgebracht naar het ziekenhuis. Over de aard van de verwondingen is niets bekend; bronnen melden dat het slachtoffer in de buik zou zijn geraakt.

Vanwege het incident is een Burgernetactie op touw gezet, waarbij wordt gezocht naar een man van 40 tot 50 jaar oud. Hij heeft een lichte huidskleur, een klein postuur en is kaal. De man draagt een donkerblauwe jas en witte schoenen met sterretjes. Opvallend is dat hij niet goed Nederlands spreekt. Mensen die de man hebben gezien of weten waar hij verblijft, worden gevraagd om zelf geen actie te ondernemen, maar direct contact op te nemen met de politie via het alarmnummer 112.