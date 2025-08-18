Partij vóór het Noorden wil duidelijkheid over gevaarlijke spoorwegovergangen

De spoorwegovergang Oude Schoolweg bij Glimmen. Foto: Google Maps

De Partij vóór het Noorden stelt opnieuw vragen aan het provinciebestuur van Groningen over de veiligheid van onbewaakte spoorwegovergangen.

In de provincie zijn in 2025 nog altijd meerdere van deze onbeveiligde overwegen in gebruik. Het Rijk beloofde al in 2017 dat deze uiterlijk in 2023 zouden verdwijnen of worden beveiligd.

De partij wijst erop dat er in 2018 al vragen zijn gesteld na een ernstig ongeluk bij een overweg in Scheemda. Volgens de partij is er zeven jaar later nog steeds geen oplossing en wachten weggebruikers dagelijks bij gevaarlijke situaties.

Volgens de partij moet de veiligheid op het spoor nu echt prioriteit krijgen, stelt fractievoorzitter Dries Zwart: “Wij vragen dit niet voor de bühne” “Elke onbewaakte overweg is er één te veel. De techniek en het geld zijn er al jaren, het ontbreekt aan daadkracht. Veiligheid op het spoor moet bovenaan de agenda staan- niet pas na het volgende ongeluk.”

De fractie vraagt om een actueel overzicht van alle onbeveiligde spoorwegovergangen in Groningen. Ook wil de partij weten waarom de aanpak vertraging heeft opgelopen en wat er nodig is om de doelstellingen alsnog te halen.