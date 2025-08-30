Oud FC-speler Bud Brocken (67) overleden

Brocken (zittend eerste rechts) uitkomend voor het Nederlands elftal in 1983 tegen Malta. Foto: Marcel Antonisse / Anefo - http://proxy.handle.net/10648/ad32662a-d0b4-102d-bcf8-003048976d84, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=66413977

Voormalig FC-speler Bud Brocken is in de nacht van vrijdag op zaterdag op 67-jarige leeftijd overleden. Zijn overlijden werd bekendgemaakt door zijn voormalige club Willem II.

Brocken, geboren op 12 september 1957, begon zijn carrière bij Willem II en maakte op 18-jarige leeftijd zijn debuut in het betaalde voetbal. Na zes seizoenen bij de Tilburgse club, vertrok hij in 1981 naar het Engelse Birmingham City. Hij kwam daar weinig aan spelen toe en verkaste daarom in 1982 naar FC Groningen. Voor de Trots van het Noorden kwam hij tot negentig optredens, waarin hij vier keer het net vond. Met de FC beleefde hij zijn hoogtepunt in het seizoen 1983/84 met wedstrijden in de Europacup III tegen Atlético Madrid en Internazionale.

Tijdens zijn Groningse periode werd Brocken ook opgeroepen voor het Nederlands elftal. Op 7 september 1983 maakte hij zijn Oranje-debuut in een gewonnen interland tegen IJsland (3-0). Hij zou in totaal vijf interlands voor Nederland spelen.

Na drie seizoenen bij de FC keerde Brocken in 1985 terug naar Willem II, dat net gedegradeerd was naar de Eerste divisie. Met de Tricolores wist hij in 1987 weer te promoveren naar de Eredivisie. Hij sloot zijn loopbaan in 1992 af bij BVV Den Bosch, waar hij eveneens afscheid nam met promotie naar de hoogste divisie.