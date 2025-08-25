Oud-FC Groningen trainer Theo Vonk overleden

Oud-FC Groningen trainer Theo Vonk is op 77-jarige leeftijd overleden. Hij kampte al enige tijd met gezondheidsproblemen.



Vonk was trainer van FC Groningen in het seizoen 1993-1994. Het werd geen succes. De resultaten van FC Groningen vielen tegen en Vonk maakte het seizoen niet af.

De in Uitgeest geboren Vonk stond ook aan het roer bij FC Twente, AZ, Heracles en Roda JC. Deze eeuw was hij voornamelijk trainer in het amateurvoetbal in Twente.

Vonk was ook als voetballer actief. Hij speelde als verdediger tien jaar bij AZ en een jaar bij Volendam.