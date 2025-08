Oranjewijk herdenkt volgende week ‘vergeten kinderramp’ spoorwegongeluk met monument

Foto: P. Boonstra (gemeentearchief Groningen)

Komende dinsdag wordt in de Oranjewijk een ramp uit 1950 herdacht. Zes kinderen kwamen toen om het leven toen een trein een muur raakte, die vervolgens instortte. Op de plek van het ongeluk wordt nu een gedenkmonument geplaatst.

De ramp gebeurde op de zomerse zaterdagmiddag van 12 augustus in 1950. Twaalf kinderen speelden in de schaduw van een net gemetselde muur bij de groenteveiling, vlak naast het spoor. Op dat moment raakte een passerende trein een hekwerk. Door de klap viel de muur om, recht op de spelende kinderen. Zes van hen overleden: Jan (8), Klaas (7), Reinie (4), Dirk (9), Willem (6) en Piet (14).

Er was veel paniek in de straat. Ooggetuigen spraken over ouders die met hun blote handen zochten tussen het puin. Er was geen slachtofferhulp. Veel buurtbewoners hebben er nooit over gesproken, tot nu: “De gordijnen in de hele straat gingen dicht. Het was een stilgevallen straat.”

Sociaal werker Afsaneh Moghadam kreeg in 2024 een bericht over de ramp. Ze kende het verhaal niet. Ze verspreidde een brief in de wijk. Toen kwamen de reacties los: uit de buurt, maar ook van nabestaanden uit heel Nederland en zelfs Australië.

De herdenking begint op 12 augustus om 14.00 uur. Burgemeester Kamminga en kinderburgemeester Inez onthullen het monument. Nabestaanden en ooggetuigen spreken. Stadsdichter Esmee van der Boom draagt een gedicht voor. Ook wordt de brochure Een stilgevallen straat uitgedeeld, met aangrijpende herinneringen aan de vergeten ramp.

OOG sprak eerder dit jaar al met Moghadam over het initiatief, wat toen nog in de kinderschoenen stond. Dit interview vind je hieronder: