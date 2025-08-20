Openingsfestival Zuiderplantsoen op 13 september

Foto: Joris van Tweel

Het Zuiderplantsoen wordt op zaterdag 13 september officieel geopend met een festival en een buurtbrunch.

Met het openingsfestival viert projectorganisatie Aanpak Ring Zuid het einde van het jarenlange project. Tussen 13.00 en 17.00 uur zijn er verschillende activiteiten, waaronder een zomermarkt en een Open Deuren Tocht.

De officiële opening ia vanaf 13.00 uur aan de oostzijde van het spoor. Dan begint ook de Zomermarkt. Op het Esperantopad, het centrale pad, bieden tientallen ondernemers hun producten te koop aan. Rond het gebouw van DUO/Belastingdienst vindt een kindervrijmarkt plaats.

Ook is er een Open Deuren Tocht, waarbij je vier locaties rond het park kunt bezoeken. Het gaat om DUO/Belastingdienst, My Office, speeltuinvereniging Oosterpoort en het geheugenbalkon aan de Hereweg. Verder zijn er excursies en kinderactiviteiten.

Speciaal voor de omwonenden van de Oosterpoortbuurt, Rivierenbuurt, Herewegbuurt en De Linie, begint het festival met een buurtbrunch. Hiervoor zijn 500 plekken beschikbaar.