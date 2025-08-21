Opening nieuw hotel aan Kattendiep pas in tweede helft van 2026

Foto: Antoon Kuper / Flickr / CC 2.0-by-nc-nd

Het nieuwe hotel aan het Gedempte Kattendiep opent pas in de tweede helft van volgend jaar de deuren. Dat is bijna twee jaar later dan gepland. Dat meldt Sikkom.

Het hotel, met als werktitel ‘De Oosterboog’ krijgt een plek in de bestaande bebouwing aan het Gedempte Kattendiep, Oosterstraat en Kleine Peperstraat. Daarvoor zouden de bovenste verdiepingen van deze panden aan elkaar worden gekoppeld.

De verbouwing begon drie jaar geleden, maar loopt om diverse redenen vertraging op. Dat meldt Marcel van der Lyke, woordvoerder van investeerder Age Vegter, in gesprek met Sikkom. Zo zijn de plannen enkele keren veranderd en moest gewacht worden op toestemming van de gemeente, onder meer voor het betrekken van de ruimte van het voormalige restaurant Ni Hao bij de verbouwing.

Van der Lyke verwacht dat het hotel eind dit jaar casco opgeleverd wordt, maar dan moet er nog gewerkt worden aan het interieur. Hij hoopt op een opening in de tweede helft van 2026. Het hotel telt 111 kamers.