Ook restaurant Savour in Haren sluit de deuren: ‘Steeds lastiger om door te gaan’

Foto: Google Maps - Streetview

Restaurant Savour aan de Rijksstraatweg in Haren stopt eind augustus. Volgens de eigenaren is voortzetting niet mogelijk, onder meer door een tekort aan personeel. Het is daarmee het tweede ‘fine dining’-restaurant in onze gemeente in een week tijd dat er de brui aan geeft.

Tot 23 augustus is Savour nog vier dagen per week open, stellen eigenaren Jaap en Trijntje Braaksma op Instagram: “De beslissing om te stoppen is niet makkelijk geweest. Door een tekort aan personeel, fysieke klachten én de veranderde markt na corona werd het voor ons steeds lastiger om door te gaan.”

Het restaurant krijgt volgens de Braaksma’s in de toekomst een nieuwe naam en invulling. Wanneer dat gebeurt, is nog niet bekend.

Savour is het tweede Groningse ‘fine dining’-restaurant dat deze week sluit. Eerder deze week werd bekend dat ook restaurant ‘Voilà en feu’ aan de W.A. Scholtenstraat na vijftien jaar dicht gaat. Dit restaurant sluit op 27 september voor het laatst de deuren. Zowel ‘Voilà en feu’ als Savour haalden nooit een Michelinster, maar beide restaurants kenden een plek in de gids van Gault&Milau. Savour had daarnaast een vermelding in de Michelingids.