Ook in UMCG en Martini Ziekenhuis weer een stembureau

Foto Andor Heij

De gemeente Groningen telt bij de Tweede Kamerverkiezingen van 28 oktober 173 stembureaus op 132 verschillende locaties.

Voor het eerst sinds het begin van de coronapandemie kunnen ook het UMCG en het Martini Ziekenhuis weer gebruikt worden als stemlokaal. Dat verhoogt de toegankelijkheid van het stemproces voor patiënten en ziekenhuispersoneel.

Er worden ook weer bijzondere stembureaus ingericht. Op het stembureau voor doven en slechthorenden zijn gebarentolken aanwezig. In het stembureau voor blinden en slechtzienden kan zelfstandig worden gestemd met behulp van een stemmal en audio-ondersteuning.

Drie stembureaus zijn niet toegankelijk voor mensen in een rolstoel: de Boerhaaveschool aan de Veenweg, de locatie Moesstraat en de locatie Akkerstraat. Verder rijdt er op 29 oktober de hele dag een ‘verkiezingstaxi’. Oudere kiezers en kiezers met een beperking kunnen daarmee gratis naar een stemlokaal in de buurt.

Alle stembureaus zijn geopend van 7.30 uur tot 21.00 uur. Het stembureau in de hal van het Hoofdstation gaat al een uur eerder open.