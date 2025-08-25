Ook in Stad eerste borden met tekst ‘Wij eisen de nacht op’

Foto: 112 Groningen

Ook in Groningen zijn sinds zondag digitale borden met de woorden “Wij eisen de nacht op” te lezen. Met deze actie wordt aandacht gevraagd voor geweld tegen vrouwen, na de moord op de 17-jarige Lisa in Duivendrecht.

De boodschap verscheen onder meer bij stations, waaronder het Hoofdstation. De initiatiefnemers willen met de campagne zorgen dat het gesprek over veiligheid van vrouwen gaande blijft. De moord op het 17-jarige meisje volgde na een reeks incidenten, waaronder een verkrachting op klaarlichte dag in een bos in Zeist.

De campagne wordt gefinancierd met crowdfunding, waarmee inmiddels ruim 340.000 euro is opgehaald. In Amsterdam doen clubs en cafés mee door hun gevels in oranje te verlichten, als symbool voor een toekomst zonder geweld tegen vrouwen.