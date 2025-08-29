Ook Hoge Raad lijkt oud-milieuofficier van justitie uit Haren geen spreekverbod op te leggen

Screencap uit het item van Zembla, waarin Biezenveld zich uitspreek over Bontrup

Gustaaf Biezeveld, de oud-milieuofficier van justitie uit Haren, blijft voorlopig in het gelijk staan rond zijn uitspraken over het storten van granuliet in natuurplassen. Advocaat-generaal Hartlief heeft donderdag de Hoge Raad geadviseerd om de eerdere uitspraak van het Gerechtshof in Den Haag te handhaven.

De Hoge Raad buigt zich op 30 januari 2026 over de zaak. Volgens de advocaat-generaal (gelijk aan de rol van Officier van Justitie binnen de Hoge Raad) waren de uitlatingen van Biezeveld op het moment dat hij ze deed voldoende onderbouwd met feiten. Daarmee is er geen sprake van onrechtmatig handelen jegens de granulietproducent Bontrup.

Lang lopende kwestie na uitzending Zembla

Biezeveld deed de betwiste uitspraken in de Zembla-uitzending ‘De afvaldump door Rijkswaterstaat’, uitgezonden op 20 januari 2020. Hij betoogde onder meer dat Bontrup jarenlang met een verkeerd productcertificaat heeft gewerkt. In de Tweede Kamer vroeg Biezeveld daarom aan minister Van Veldhoven om de stortingen van granuliet, die plaatsvinden in natuurplas Over de Maas tussen Alphen en Dreumel, per direct te stoppen en aangifte te doen tegen het bedrijf.

Het betwiste granulaatbedrijf, Bontrup uit Amsterdam, klaagde zowel Zembla als Biezeveld aan vanwege de uitspraken. De rechtbank in Groningen veroordeelde Biezeveld eind 2021 tot een spreekverbod rond de storting van granuliet door Bontrup. Ook moest Biezeveld eerdere uitspraken rectificeren. Maar Biezeveld en Zembla lieten het er niet bij zitten en gingen in hoger beroep. Bontrup deed hetzelfde, omdat het bedrijf vindt dat het tv-programma ook voor andere uitlatingen veroordeeld moet worden.

Het Gerechtshof in Den Haag oordeelde vorig jaar dat zowel Biezeveld als het BNNVARA-programma Zembla niet onrechtmatig handelden. Daarom werd het spreekverbod voor de Harenaar opgeheven. De persvrijheid weegt volgens het hof zwaarder dan de bescherming van de reputatie van het granulietbedrijf. Biezeveld mag daarom zijn eerdere kritische uitspraken over de stortingen en het productcertificaat van Bontrup blijven verdedigen.

Uitspraak in januari

De advocaat-generaal benadrukt dat de klachten van Bontrup tegen Biezeveld niet zwaar genoeg zijn om de uitingsvrijheid van de deskundige te beperken. Het oordeel van het hof was bovendien goed gemotiveerd en begrijpelijk. De definitieve uitspraak van de Hoge Raad wordt in januari verwacht.