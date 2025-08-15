Voorzitter KEI-week: “Iedereen wil veilig thuiskomen en daar doen we alles aan”

Basz, Saskia en Merijn presenteren samen met studenten de speciale Keiweek- uitzendingen van OOG Radio. (fotograaf: Arend Jan Wonink)

Vandaag is de laatste dag van de KEI-week, de introductieweek voor nieuwe studenten in Groningen. Niels van der Schaft is als voorzitter van het dagelijks bestuur van de KEI-week verantwoordelijk voor de organisatie en houdt zich onder meer bezig met externe contacten en veiligheid.



Grote verantwoordelijkheid

Over veiligheid zei Van der Schaft op OOG Radio: “Het gaat er vooral om dat we heel erg letten op elkaar. Alle KEI-leiders krijgen een training. Iedereen wil veilig thuiskomen en daar doen we alles aan.”

Vrijdagavond wordt de KEI-week afgesloten met een groot feest op het Suikerunieterrein. Met ruim 5000 deelnemers is de oudste introductieweek van Nederland ook de grootste van Europa.

“Het is dan ook een grote verantwoordelijkheid om eindbaas van de KEI te zijn”, aldus Van der Schaft, die zelf ook nog studeert. “Maar gelukkig word ik door heel veel mensen gesteund.”

Beluister hier het interview met Van der Schaft:

Van der Schaft was te gast in de speciale uitzending van OOG Radio rond de KEI-week. Elke avond tussen 19:00 en 21:00 uur verzorgt OOG Radio vanuit PJ’s in de Oosterstraat een radioprogramma met interessante gasten en live muziek.

Vanavond is de laatste KEI-uitzending met Rik Kiers, directeur van steunpunt huren.

OOG Radio luister je live via de (gratis) app van OOG of op 106.6 FM.