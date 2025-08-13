Onwonenden: ‘Raadsleden, kom in actie voor behoud Betonbos’

Foto: Google Streetview

Omwonenden van het Betonbos, Stichting Boomwachters Groningen en Bewonersvereniging Damsterbuurt roepen de gemeenteraad op, in actie te komen voor behoud van het bos.

De gemeente en de ontwikkelaars hebben volgens hen geen belang bij een onafhankelijk en eerlijk onderzoek. De omwonenden en onafhankelijke onderzoekers kregen immers geen toestemming van de projectontwikkelaar om het terrein te betreden. Daarom roepen ze de raadsleden op: “laat u niet misleiden door het college, maar kom in actie. (…) wij nodigen u uit zelf eens te komen kijken nu het nog kan.”

Het is volgens hen een dramatische fout om 18.000 vierkante meter bosgebied en zo’n 350 bomen te laten verdwijnen om plaats te maken voor woningen die net zo goed op het zogenoemde havenpark gebouwd kunnen worden. Het bosgebied moet verdwijnen, juist nu in tijden van klimaatverandering en hittestress. Er is sprake van compensatie van het gekapte bos, maar dat vindt pas plaats na 10 of 15 jaar.

Met een bezwaarschrift tegen de kapvergunning voor het Betonbos, een beroep op de flora en faunawet en tweemaal een verzoek voor een voorlopige voorziening proberen zij het Betonbos voor het plan Stadshavens te redden.