‘Ontzettende Markt’ aan de Hoge der Aa tijdens Groningens Ontzet

Tijdens Groningens Ontzet vonden er meerdere activiteiten plaats. Vanaf 12.00 uur was er aan de Hoge der Aa een markt met verschillende kraampjes.

Bezoekers konden daar onder andere merchandise vinden, zoals Groningse vlaggen en producten met typische uitspraken. Daarnaast zorgde een groep van verkleedde soldaten in de sfeer van 1672 voor extra beleving met een historische mars.

Ontzettend druk was het er niet. De drukte bleef beperkt. Mogelijk komt dat doordat de zomervakantie inmiddels voorbij is en de scholen weer zijn begonnen. Ook bleek niet iedereen bekend met de geschiedenis: “Ik heb vanochtend nog even op internet moeten opzoeken wie Bommen Berend was”, vertelde een voorbijganger. Een andere kraambeheerder verteld: “Toen ik nog op de basisschool zat was 28 augustus een vrije dag. Ik zou graag zien dat dat weer zo is. Dat zou ook bevorderlijk zijn voor de opkomst hier, knipoogt ze.