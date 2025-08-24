Onafhankelijkheidsdag Oekraïne wordt zondag gevierd met festiviteiten op Vismarkt

Zondag is het precies 34 jaar geleden dat Oekraïne zijn onafhankelijkheid uitriep. Deze nationale feestdag wordt in Groningen gevierd en herdacht met een programma op de Vismarkt.

Vanaf 14.00 uur is er een informatiemarkt met stands van onder meer Hope4Ukraine, Zorg-GO, DroneAid en De Sociale Brigade. Volgens de organisatie zullen de aanwezige organisaties informatie geven over hun werkzaamheden en wat zij betekenen voor Oekraïne vandaag de dag. Ook zijn er Oekraïense lekkernijen te koop.

Het hoofdprogramma begint om 16.30 uur met een eerbetoon aan militairen en de vertoning van de film Borodyanka 24/02-02/03/2022. Deze film gaat over de Russische invasie en de zware bombardementen op de stad Borodyanka, die zo’n vijftig kilometer van Kyiv ligt, dicht bij de stad Bucha waar in die dagen een massamoord plaatsvond. Verder is er een gebed voor vrede onder leiding van pastor Ismee Wubds en zijn er diverse optredens.

Na de Tweede Wereldoorlog, waarin Oekraïne door nazi-Duitsland was bezet, werd het land onderdeel van de Sovjet-Unie. Op 24 augustus 1991 riep Oekraïne de onafhankelijkheid uit, nadat een staatsgreep van conservatieve krachten in de Sovjet-Unie was mislukt. Op 1 december van dat jaar sprak de bevolking zich in een referendum uit voor onafhankelijkheid. De meerderheid stemde in alle regio’s, inclusief de Krim en Sebastopol, voor de onafhankelijkheid. De mislukte staatsgreep was een van de redenen voor het uiteenvallen van de Sovjet-Unie, samen met economische stagnatie, de overbelasting van het leger en het hervormingsbeleid van Michail Gorbatsjov, zoals glasnost en perestrojka. De Sovjet-Unie hield in december 1991 definitief op te bestaan.