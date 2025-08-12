OM eist twee jaar cel en tbs tegen Stadjer voor schietpartij in Oosterparkwijk

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Het Openbaar Ministerie eist twee jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging tegen een 25-jarige man uit Groningen voor het beschieten van een auto in de Oosterparkwijk op 31 augustus vorig jaar.

Volgens DvhN stellen deskundigen dat de verdachte een licht verstandelijke ontwikkelingsstoornis en psychische problemen heeft. Vanwege zijn impulsiviteit zou tbs op zijn plaats zijn vanwege kans op herhaling. Het OM eist ook 3.300 euro schadevergoeding voor de schade aan de auto en immateriële schade.

K. schoot in de late avonduren van 31 augustus vorig jaar op een auto waar op dat moment één persoon in zat. De bestuurder raakte niet gewond. Volgens het OM tikte de verdachte op de ruit van de auto toen die stopte. De auto reed weg en de verdachte loste daarna een schot op het voertuig. De kogel ketste af op de carrosserie en deed een buitenspiegel ontploffen. Kort na het incident werd de Stadjer aangehouden, die nog in een proeftijd zat vanwege een eerdere veroordeling voor wapenbezit.

De 25-jarige Stadjer heeft bekend dat hij heeft geschoten. De verdachte zou zich bedreigd hebben gevoeld nadat de bestuurder, een bekende van de man, een beweging maakte naar zijn broekzak. Als het aan de advocaat van de Stadjer ligt, matigt de rechtbank de celstraf ten faveure van een snelle behandeling van haar cliënt.

De uitspraak tegen de Stadjer volgt over twee weken.