Oekraïners in Haren sceptisch over resultaat ontmoeting Trump en Poetin: “Op korte termijn gaat er niets veranderen”

De ontmoeting tussen presidenten Trump en Poetin vrijdagavond in Alaska heeft het einde van de oorlog in Oekraïne niet dichterbij gebracht. Dat stelt De Sociale Brigade in Haren die daarmee concludeert dat het inzamelen van hulpgoederen erg belangrijk blijft.

“De afgelopen dagen is er natuurlijk veel over de ontmoeting gesproken”, vertelt Willemijn Kemp. “Zowel in Haren, waar Oekraïners worden opgevangen, als in de verschillende appgroepen waarin we actief zijn. Het gevoel dat overheerste was dat mensen op voorhand niet de verwachting hadden dat er beslissingen genomen zouden worden. En als er al iets concreets zou worden afgesproken, dat het niet in het voordeel zou zijn van Oekraïne.”

“Ik werd rond 01.00 uur gebeld vanuit Odessa voor wat duiding”

De twee wereldleiders spraken enkele uren, gevolgd door een gezamenlijke persconferentie. “Verschillende mensen, zowel hier als in Oekraïne, waar we contacten mee hebben, hebben dit op de voet gevolgd. Sommigen zijn er ook speciaal voor wakker gebleven. Ik werd bijvoorbeeld rond 01.00 uur nog gebeld door iemand die in Odessa woont, die benieuwd was naar mijn duiding. Maar er zijn ook mensen die het aan zich voorbij hebben laten gaan.”

Over het resultaat is Kemp helder: “Het gevoel dat bij mensen overheerst, is dat het niet veel heeft opgeleverd. Ik denk dat de persconferentie daarin ook heel tekenend was: er zijn veel woorden gesproken, maar eigenlijk is er helemaal niets gezegd. Een einde van de oorlog is niet dichterbij gekomen, misschien zelfs wel verder weg. Er is geen oplossing op tafel gekomen. Wat wel bereikt is, is dat Rusland voorlopig geen nieuwe sancties van Amerika hoeft te verwachten die de economie verder zullen schaden. Daarmee lijkt Poetin toch de winnaar te zijn van deze ontmoeting.”

Zelensky naar Washington

Zaterdag werd bekend dat president Zelensky van Oekraïne maandag naar Washington af zal reizen voor een ontmoeting met Trump. “Wat je daaruit af kunt leiden?” Herhaalt Kemp de vraag. “Ik verwacht dat Trump druk zal uitoefenen. Vermoedelijk zal besproken worden om de provincies waar nu gevochten wordt en die niet volledig in handen zijn van Rusland, toch af te staan. Maar dat is voor Oekraïne niet bespreekbaar, en dat is ook wat ik hoor van de mensen om mij heen. Dit hele conflict begon in 2014 met de inname van de Krim. In dezelfde periode ontstond het conflict in de Donbas, wat in 2022 uitmondde in de Russische invasie en de veel grootschaligere oorlog. Als Oekraïne akkoord gaat met het weggeven van land, zal na verloop van tijd de inname van een volgend gebied volgen. Er is geen vertrouwen dat het dan zal stoppen.”

Een ander opvallend detail is dat Trump de gezamenlijke lunch en verdere besprekingen met de Russische delegatie annuleerde: “Trump heeft gisteravond zijn zin niet gekregen. Als je de gezamenlijke toespraak na afloop bekijkt, zie je iemand die aan de buitenkant netjes en diplomatiek is. Maar wat hij wil, is een einde aan het conflict om daarmee in aanmerking te komen voor de Nobelprijs voor de Vrede. Die prijs is gisteravond niet dichterbij gekomen. Sterker nog, ik vond Trump er vermoeid uitzien.”

Inzamelingsactie

De vraag is hoe nu verder? “Wat ik al zei, onze verwachting is dat de oorlog voorlopig niet ten einde zal zijn. De aanvallen zullen door blijven gaan, en dat betekent ook dat wij aan de slag zullen moeten blijven. De herfst en de winter staan voor de deur in Oekraïne. Er is een grote vraag naar warme kleding, zoals winterjassen. Maar ook houdbaar voedsel, hygiënemiddelen, pleisters en verband zijn welkom. In De Loods aan de Ulgersmaweg 51 hebben we een inzamellocatie die elke zaterdag geopend is tussen 13.00 en 17.00 uur. Mensen die spullen willen doneren, zijn hier van harte welkom. En de spullen komen ook goed terecht, want als stichting brengen wij de hulpgoederen zelf naar Oekraïne.”