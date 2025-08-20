NS en vakbonden bereiken akkoord over cao

Foto: Andor Heij. Trein, NS, Intercity Assen

De NS en de vakbonden hebben woensdag na een hele nacht onderhandelen een akkoord bereikt voor een nieuwe cao.

De NS en de bonden hebben een loonsverhoging afgesproken van 4 procent vanaf 1 maart dit jaar. Daar komt op 1 maart volgend jaar voor de meeste NS-medewerkers nog 3,5 procent bij. De hogere functies krijgen er 3 procent bij.

Bovendien zijn er afspraken gemaakt over het in de nacht werken op late leeftijd. Medewerkers mogen vanaf hun 63ste aangeven of ze nog ’s nachts willen werken. Die leeftijd gaat in stappen omlaag tot 61 in 2029.

Verder is er een nieuwe zwaar werkregeling afgesproken. Werknemers die dertig jaar of langer zwaar werk hebben gedaan, kunnen onder voorwaarden drie jaar eerder stoppen met werken.

Volgens de onderhandelaar van FNV Spoor is het resultaat voor de poorten van de hel weggesleept. Wel moeten de leden van de vakbonden nog instemmen met het akkoord. Als zij ‘ja’ zeggen, komt de serie werkonderbrekingen van afgelopen voorjaar tot een einde.