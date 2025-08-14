Noorderzonfestival op punt van losbarsten

Foto: Rieks Oijnhausen

Deze donderdagavond barst de 35ste editie van het Noorderzonfestival los. Dat betekent elf dagen lang cultuur proeven in het Noorderplantsoen en een aantal locaties in de binnenstad.

De organisatie van Noorderzon verwacht zo’n 35 duizend betalende bezoekers aan de vele voorstellingen vol theater, muziek, dans en literatuur. Daar komen jaarlijks nog eens 100 duizend bezoekers bij die langs de vele kraampjes met hapjes en drankjes slenteren en genieten van gratis voorstellingen. plaatselijke artiesten.

Noorderzon duurt tot en met zondag 24 augustus. Er is ook een uitgebreid programma voor kinderen. En daarna hoef je je niet te vervelen, want die dag begint ook de zomerkermis op de Grote Markt.