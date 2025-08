Noorderzon zoekt vrijwilligers: “Het is een ontzettend leuke ervaring”

Foto: Rieks Oijnhausen

Het Noorderzon Festival is op zoek naar vrijwilligers. Vooral op het gebied van horeca kan de organisatie volgens Milou de Boer nog wel wat handen gebruiken.

Milou, zoeken jullie nog veel vrijwilligers?

“Het gaat eigenlijk ontzettend goed. De afgelopen periode hebben zich al veel mensen aangemeld die ons een handje willen helpen. Op dit moment zoeken we alleen nog mensen voor de horecataken. Het gaat om functies waar we altijd wat extra handen bij kunnen gebruiken.”

Is iedereen voor deze functie welkom?

“Jazeker. Het maakt niet uit of je nu jong of wat ouder bent, of dat je wel of geen ervaring hebt in de horeca. Iedereen kan zich aanmelden. Je hoeft ook niet de hele periode beschikbaar te zijn. Stel dat je maar vier dagen beschikbaar bent, ook dan kun je je aanmelden. En het is ook mogelijk dat je je samen met je vrienden of familie aanmeldt, waardoor je bij elkaar in een team terecht kunt.”

Stel dat het je ontzettend leuk lijkt, maar dat je helemaal geen ervaring hebt in de horeca. Wat dan?

“Ook dan zou ik me gewoon aanmelden. We leiden je in dat geval keurig op. Bij Noorderzon hebben we zogeheten barhoofden. Dat zijn mensen die precies weten wat je kunt verwachten en wat je dus moet kunnen. Zij bereiden je daar helemaal op voor. Dat doen ze zo goed dat je je ook helemaal geen zorgen hoeft te maken voor wanneer het festival begint: je zult dan echt je mannetje staan achter de bar.”

Hoe leuk zijn deze functies?

“Voor mij persoonlijk is het lastig om daar iets over te zeggen, omdat ik zelf nooit achter de bar heb gestaan. Maar als ik spreek met mensen die hiervoor hebben gekozen, dan hoor ik altijd heel leuke en enthousiaste verhalen. Ik heb bijvoorbeeld gehoord dat je collega’s leert kennen die uiteindelijk je vrienden worden. En ik hoor verhalen van mensen die ooit op Noorderzon een hele leuke tijd hebben gehad waar ze met veel plezier aan terugdenken. En vergeet niet: wij als Noorderzon zijn superblij met al deze mensen die als vrijwilliger bij ons aan de slag gaan. Zonder vrijwilligers kan Noorderzon niet bestaan.”

Wat als je nu helemaal geen belangstelling voor horeca hebt, zijn er dan eventueel nog andere posities beschikbaar?

“Daar zullen we vast een mouw aan kunnen passen. De meeste plekken zijn inmiddels vergeven, maar als het gaat om het begeleiden van het publiek en het scannen van kaarten, dan zoeken we daar ook nog wat mensen. Maar de meeste gaten bevinden zich op dit moment op het horecavlak. Daar ligt de prioriteit.”

Het Noorderzon Festival begint dit jaar op 14 augustus en duurt tot 24 augustus. Mensen die interesse hebben en zich willen aanmelden, kunnen terecht op deze website.