Noorderzon trekt 135.000 bezoekers, organisatie spreekt van succesvolle editie

Foto: Niels Knelis

De 35ste editie van Noorderzon zit erop. Het festival heeft de afgelopen elf dagen 135.000 bezoekers getrokken.

Dit zijn er minder dan vorig jaar, toen 140.000 bezoekers werden verwelkomd. De podia dit jaar waren verspreid over vijftien locaties in het Noorderplantsoen en twaalf in de binnenstad. Meer dan duizend voorstellingen, concerten en lezingen zorgden voor een gemiddelde zaalbezetting van 83 procent. “Hiermee heeft Noorderzon opnieuw laten zien waarom het voor velen het hoogtepunt van de Groningse zomer is”, laat de organisatie weten. “Of zoals wethouder Kirsten de Wrede (Partij voor de Dieren) van Cultuur het bij de opening verwoordde: ‘Noorderzon is voor Groningen een ijkpunt in het jaar, net als Kerstmis’.”

Het programma dat Noorderzon aanbood was breed. Van grensverleggend circus door Baro d’Evel uit Frankrijk, tot AI-choreografie in Plagiary van Alisdair Macindoe. En van theater als verzet bij La Luz de un Lago van het Spaanse El Conde de Torrefiel tot een dromerige ode aan moederschap van de Albanees-Griekse Mario Banushi.

Ondanks dat de organisatie spreekt van een succesvolle editie, blijft de financiële situatie een aandachtspunt. Algemeen directeur Rutger Gernandt zegt daarover: “De financiële situatie verbetert ten opzichte van vorig jaar, dus we zijn op de goede weg. Maar om Noorderzon in de toekomst op dezelfde schaal te blijven organiseren, zullen we aanvullende financieringsbronnen moeten vinden.”

Gernandt vervolgt: “De artistieke en sociale waarde van Noorderzon staan buiten kijf, maar we kunnen het niet alleen. Daarvoor hebben we heel Groningen nodig: van bezoekers en vrijwilligers tot ondernemers, fondsen, instellingen en partners. Want Noorderzon is van ons allemaal.”

De volgende editie van Noorderzon vindt plaats van donderdag 13 tot en met zondag 23 augustus.

Verslaggever Paul Blom maakte een reportage over het festival: