Noorderzon succesvol van start: bezoekersaantallen in eerste weekend op niveau van vorig jaar

Het Noorderzon Festival is goed van start gegaan. De bezoekersaantallen in het eerste weekend zijn vergelijkbaar met die van vorig jaar, zo laat de organisatie weten.

“Afgelopen week, toen we ook nog druk aan het opbouwen waren, was het behoorlijk warm,” vertelt Milou de Boer van het festival. “Die warmte is gelukkig inmiddels verdreven, zonder dat het echt koud is geworden. Je kunt wel zeggen dat het ideaal festivalweer is. Dat zien en horen we ook terug tijdens de eerste dagen. Het loopt goed, we ontvangen positieve geluiden en de zalen en ruimtes waar voorstellingen plaatsvinden, zijn goed gevuld.”

Het Noorderzon Festival vindt voor de 35ste keer plaats. De editie van vorig jaar trok 134.000 bezoekers. “Wat dit jaar opvalt, is dat het hele programma in trek is. We merkten in de aanloop naar het festival dat er wat meer kaartjes verkocht zijn. Het internationale hoofdprogramma loopt goed, maar ook voor de lezingen en het kinderprogramma is er veel belangstelling. Je kunt zeggen dat het mooi verdeeld is. Als organisatie bieden wij een heel divers aanbod aan en dan is het gewoon fijn dat het programma over de volle breedte in trek is. En er is de komende dagen ook nog heel veel te doen, hè? Het programma loopt nog een week door, er zijn nog veel kaarten verkrijgbaar en er is veel te zien.”

Ophaalbrug

Het festival werd afgelopen donderdag geopend door cultuurwethouder Kirsten de Wrede (Partij voor de Dieren). Het publiek werd op de eerste dagen getrakteerd op verrassende acts. Een opvallend onderdeel is de ophaalbrug in het plantsoen, het werk ‘My dog ate my home work’ van kunstenaar Chiara Tammaro. Tammaro maakte het kunstwerk naar aanleiding van alle smoezen die scholieren gebruiken wanneer ze te laat komen. Dat de brug openstaat, is daarbij een veelgebruikte smoes. De brug kan overigens ook echt open.

OOG-verslaggever Paul Blom zag zaterdagavond dat bezoekers met een grote glimlach op hun gezicht rondliepen. De Boer begrijpt dat wel: “Mensen zijn blij dat het festival er weer is. Behalve mooie kunst- en cultuurvoorstellingen bezoeken, is het festival ook een ideale ontmoetingsplek om bij te praten. De zomervakantie loopt op zijn einde en de meeste mensen zijn terug van vakantie. Hoe hebben ze het gehad? Wat hebben ze beleefd? Dat is inderdaad de keerzijde: dat Noorderzon er is, betekent ook dat de zomer op zijn einde loopt. Maar wat ik al zei, we hebben nog een week, hè?”