Noorderzon heeft met ‘Qui Som’ paradepaardje dat het aanvankelijk aan zich voorbij zag gaan: “Met dank aan Trump”

Foto: Noorderzon Festival / Baro d’Evel

Onhaalbaar, maar toch gekregen. Dankzij de Amerikaanse president Donald Trump. Dat is in het kort het verhaal achter de voorstelling ‘Qui Som’ (Wie zijn wij, red.), de grote slotvoorstelling van het Noorderzon Festival. Een gesprek met artistiek directeur Mark Yeoman van het festival.

Mark, hoe blij ben je dat jullie deze voorstelling naar Groningen hebben kunnen halen?

“Toen ik eerder dit jaar hoorde dat het ging lukken, heb ik echt een week lang met een grote glimlach op mijn gezicht rondgelopen. Als artistiek directeur kijk en onderzoek ik altijd wat we naar Groningen kunnen halen. Eén van de vaste onderdelen is het bezoeken van Festival d’Avignon, een jaarlijks terugkerend theaterfestival in Frankrijk. Vorig jaar had ik al diverse voorstellingen bekeken, maar ik was nog niet echt onder de indruk. En toen kwam ik terecht bij de voorstelling ‘Qui Som’ van Baro d’evel.”

Volgens mij mag ik Baro d’evel geen circusgezelschap noemen, hè?

“Wat zij brengen, is een circusvoorstelling, maar het is veel meer dan dat. Het is zeer vernieuwend. De trucs die je bij het circus verwacht, zitten erin. Maar er wordt ook veel gebruik gemaakt van acrobatiek. Visueel is het verbluffend. Je komt ogen en oren tekort, ook omdat het een hele grote voorstelling is. Er werken veel personages aan mee. Kijk, circus is van oudsher geïnitieerd om mensen te vermaken, maar wat zij neerzetten is bloedmooi entertainment van de hoogste rangorde. Zoiets had ik nog nooit eerder gezien, en zoiets is nog nooit eerder in Nederland te zien geweest. En wij hebben het gewoon. Dat is echt zo geweldig!”

Aanvankelijk leek het toch niet mogelijk om ze naar Groningen te halen?

“Ik was vorig jaar enthousiast. Natuurlijk had ik wel twijfels: kunnen we het wel betalen en gaat het wel passen? Het is immers een hele grote voorstelling. Maar je kunt het altijd proberen. En toen werd al heel snel duidelijk: leuk dat Groningen interesse heeft, maar dat gaat niet lukken. We zijn dan in die periode bezig met een grote tournee door Amerika. Tja, jammer. Dus ik ben op zoek gegaan naar een andere slotvoorstelling, waarbij we ook zeker interessante voorstellingen ontdekt hebben die goed bij Noorderzon zouden passen.”

En toen kwam Donald Trump…

“Trump won inderdaad afgelopen jaar de Amerikaanse presidentsverkiezingen. En dat heeft ervoor gezorgd dat de tournee door Amerika niet doorging. Er is in het land veel veranderd en daar voelde Baro d’evel zich niet prettig bij. Ze waren dus weer beschikbaar. Dat kreeg ik in maart te horen. Vervolgens hebben we een heel fijn gesprek gehad. Als je de voorstelling bekijkt, dan zie je Franse mensen die heel ‘funny’ zijn. Zo zijn ze ook in het contact. We hebben een heel plezierig contact opgebouwd, waarbij we tot elkaar zijn gekomen, met als resultaat dat ze vrijdag en zaterdag hier optreden. Ik zal je eerlijk vertellen dat ik echt onderhandeld heb als een Nederlander. Inmiddels zijn ze ook gearriveerd, en later vanmiddag ga ik een kopje koffie met ze drinken.”

Wie Noorderzon zegt, zegt het Noorderplantsoen. Toch vindt deze voorstelling plaats in Martiniplaza…

“Klopt. Ik vertelde al dat het een grote voorstelling is. Het past niet goed in het Noorderplantsoen. Martiniplaza heeft die capaciteit wel. Om je een beeld te geven: de voorstelling heeft een internationale cast. Acteurs, acrobaten, dansers en zelfs een hondje richten een wereld in die nog moet ontstaan. Soms lijkt het een slapstick, waarbij je mensen in heel veel modder over het podium ziet glijden. Maar de voorstelling is ook een spiegel. Er is aandacht voor het thema vervuiling van onze planeet, de manier waarop we met plastic omgaan. Van alle voorstellingen die ik de afgelopen jaren in dit genre heb gezien, is dit mijn meest favoriete. Het is uitzonderlijk in wat ze doen. Er wordt geflirt met het publiek, er zit charme in. Het is uiterst modern voor deze tijd. Het is bijzonder.”

Hoe gaat het Groningse publiek reageren?

“Ik hoop dat ze net als ik reageren, toen ik het voor het eerst zag. De Groninger wil genieten op Noorderzon. Op Noorderzon beschouwen we de bezoekers als onze vrienden. Ik ben ontzettend onder de indruk van deze voorstelling, en ik weet zeker dat mijn vrienden hiervan gaan genieten.”

Zijn er nog kaartjes beschikbaar?

“De voorstelling is vrijdag en zaterdag te zien in Martiniplaza. Er zijn nog kaartjes beschikbaar, maar de laatste dagen gaat het wel ontzettend snel. Ik weet zeker dat wij ons geen betere slotvoorstelling hadden kunnen wensen. En ik ben heel benieuwd naar de reacties van het publiek.”

Meer informatie over de voorstelling vind je op deze pagina.