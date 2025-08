Noorderzijlvest: ‘Natte weken brengen neerslag, maar tekort blijft’

Foto: Waterschap Noorderzijlvest

In het gebied van waterschap Noorderzijlvest, waar onder meer het westelijke deel van de gemeente Groningen onder valt, is nog steeds sprake van een neerslagtekort door de droge lente. Maar door afgelopen weken viel echter veel regen, waardoor het tekort sinds half juni nauwelijks is toegenomen. Op sommige plekken is het daardoor zelfs moeilijk om water af te voeren.

In haar maandelijkse waterbeeld schrijft Noorderzijlvest dat er in juli meer regen viel dan normaal. Ook augustus begon nat. In de eerste vier dagen van de maand viel er 25 tot 45 millimeter neerslag. Door deze regen is het neerslagtekort de afgelopen weken nauwelijks opgelopen. In het gebied ligt het kort nu rond de 170 millimeter, lager dan het landelijk gemiddelde.

Het overgebleven tekort is volgens Noorderzijlvest vooral het gevolg van een droog voorjaar. Landelijk hoort het neerslagtekort nog steeds bij de vijf procent van droogste jaren aller tijden.

Het waterschap heeft de afgelopen weken, waar mogelijk, de waterpeilen in sloten en kanalen teruggebracht naar het normale zomerpeil of iets daaronder. Op sommige plaatsen zijn de peilen zelfs preventief verlaagd, om ruimte te maken voor regenwater. Een deel van het overtollige water is afgevoerd om te hoge waterstanden te voorkomen.

Maar door het slechte tij kan er via de Cleveringsluizen (de spuisluizen bij Lauwersoog) maar beperkt water naar zee. Hierdoor is de waterstand in het Lauwersmeer tijdelijk verhoogd. In de afgelopen weekend is er kort extra water naar het Lauwersmeer gepompt om wateroverlast in het achterland te voorkomen.

De verwachting is dat er nog tot en met 6 augustus wat regen valt. Daarna wordt het weer minder wisselvallig.