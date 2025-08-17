NNO schittert op Lowlands: “Dat het publiek zo uit zijn dak gaat, fantastisch”

Het NNO op Lowlands in 2024 - Foto: Mariska de Groot

Het Noord Nederlands Orkest heeft zondagmiddag voor de vierde keer in de geschiedenis een concert gegeven op het Lowlands Festival. Volgens Elsmieke van Hoorn was het een indrukwekkend concert.

Elsmieke, hoe is het vanmiddag gegaan?

“Het ging heel goed. Het was voor ons als orkest opnieuw ontzettend indrukwekkend. Het klopt dat we hier voor de vierde keer stonden. Onze indruk is dat er dit jaar opnieuw meer mensen bij het podium stonden in vergelijking met eerdere edities. De vraag is altijd of het aanslaat. Vanmiddag hebben we een klassiek programma gebracht, in tegenstelling tot vorig jaar. Zo hebben we de Vijfde symfonie van Beethoven, de Boléro van Ravel en delen uit The Planets van Gustav Holst gespeeld. Dit zijn stukken die weliswaar klassiek zijn, maar die veel mensen kennen omdat ze heel bekend zijn. En dat werd omarmd. Er werd volop gedanst. Het is fantastisch om te zien hoe iedereen uit zijn dak gaat.”

Dat een klassiek concert zo aanslaat, hoe is dat te verklaren?

“Ik denk dat het onder andere met het type festival te maken heeft. Het Lowlands-publiek is een ruimdenkend en liefdevol publiek. Als je naar het programma kijkt, zie je dat het heel gevarieerd is. Er speelt hier van alles. Daarnaast kun je denk ik ook zeggen dat de Lowlands-bezoeker een muziekliefhebber is. Het zijn mensen die houden van de emotie die in muziek verscholen zit. In die setting bewegen we, en dat maakt het tot een ideale match. We bevinden ons in de juiste sfeer.”

Je vertelde al dat jullie verschillende stukken hebben gespeeld. Hebben jullie daarvoor lang geoefend?

“Het antwoord zal je denk ik verbazen, maar we zijn drie dagen geleden begonnen met repeteren. Natuurlijk hoort daar ook thuisstudie bij, waarbij muzikanten zich al verdiepen in de stukken. Maar de gezamenlijke repetities in De Oosterpoort zijn drie dagen geleden begonnen. Daar zijn we ook professionele muzikanten voor. Over twee weken gaan we met het orkest bijvoorbeeld optreden samen met een techno-dj. Ook dan geldt dat we drie dagen van tevoren starten met de repetities.”

Hoe groot was de bezetting vandaag waarmee jullie zijn afgereisd, en was deze speciaal voor het concert samengesteld?

“We hebben met 64 mannen en vrouwen op het podium gestaan. En wat je zegt klopt. Als NNO hebben we diverse muzikanten in dienst. Maar we maken ook gebruik van wat wij ‘remplaçant’ noemen. Dat zijn muzikanten die we kunnen inhuren. Stel dat je een stuk gaat spelen waarbij je een grotere vioolsectie nodig hebt, dan kunnen we zzp’ers inhuren die met ons optreden. Vandaag hebben we vanuit deze constructie bijvoorbeeld een extra slagwerker meegenomen.”

Voor de vierde keer op Lowlands. Volgens mij kunnen we spreken van een gouden huwelijk?

“Haha, daar lijkt het wel op. En toch zeggen we iedere keer weer: hoe vet en indrukwekkend het ook is, het is misschien wel de laatste keer geweest. Daarom genieten we er iedere keer met volle teugen van. Of er een vervolg komt, dat weten we niet. Wanneer het festival is afgelopen, vindt er altijd een evaluatie plaats. Meestal ontstaan tijdens zulke gesprekken ook nieuwe ideeën. Feit is wel dat Lowlands dit jaar afscheid neemt van directeur Eric van Eerdenburg, die het festival de afgelopen 25 jaar leidde. Er gaat dus een andere wind waaien. Dus of er een vervolg komt, dat weten we niet, maar mochten ze ons opnieuw willen hebben, wij komen graag.”

Deze concerten, waarbij je jonge mensen in aanraking brengt met klassieke muziek. Wat heeft het in de afgelopen jaren opgeleverd?

“Dat is moeilijk om te zeggen. Het zou kunnen dat een festivalbezoeker zegt: ‘Dit was zo leuk, ik ga ook eens een concert in een concertzaal bij mij in de buurt bezoeken.’ Dat hoeft dan niet specifiek het NNO te zijn, dat mag ook een ander orkest zijn. Dat zou een gevolg kunnen zijn. Maar of dat echt zo is, dat weten we niet. Wat we wel weten is dat de gemiddelde leeftijd bij concerten verjongt. Maar of dat een direct gevolg is van onze optredens op Lowlands…”

En qua muziekonderwijs? Muziek is in het voortgezet onderwijs in zekere zin een ondergeschoven kindje. Hebben jullie ook enig of deze concerten jongeren aanzetten om muziek te gaan maken?

“Als dat zo is, dan zouden we dat fantastisch vinden. Wij denken dat muziek ieder kind iets moois brengt. Als je thuis gitaar gaat spelen, dan is dat geweldig. Uiteindelijk hebben we allemaal iets met muziek. Er is niemand op deze wereldbol die niet geraakt wordt door muziek. En tijdens zulke concerten kun je zien wat je kunt bereiken. Stel dat je het mooi vindt om hobo te spelen, dan kun je vroeg of laat een optreden geven op het Lowlands Festival. Dat is toch geweldig?”

Bekijk hier een filmpje van het optreden: