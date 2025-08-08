Nieuwe straatnamen bekend voor Helpman, Zernike Campus en Ten Boer

Foto: Hoebele via Wikimedia Commons / Bewerking: OOG

Het college van burgemeester en wethouders van Groningen heeft drie nieuwe straatnamen vastgesteld. Het gaat om straten in Helpman, op de Zernike Campus en in Ten Boer.

In de wijk Helpman krijgt de binnenplaats van het nieuwbouwcomplex op het terrein van de voormalige hoefijzerfabriek de naam het ‘Hoefijzerhof’. Rond de nieuwe binnenplaats gaan 139 woningen gebouwd worden. Geen onomstreden besluit, want omwonenden maken zich zorgen. Zij zijn bang dat het bouwen van meer woningen gevolgen heeft voor de leefbaarheid in de wijk. Ondanks de bezwaren stemde de gemeenteraad eerder dit jaar in met de bouwplannen.

Een tweede nieuwe straatnaam is binnenkort te vinden op een bord op de Zernike Campus. Een nieuw fietspad vanaf de Crematoriumlaan richting het Feringa Gebouw gaat het ‘Wilhelmina Bladergroenpad’ heten. Wilhelmina Bladergroen was hoogleraar orthopedagogiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze werd, zonder promotie, aan de RUG benoemd tot lector en gewoon hoogleraar. Daarnaast richtte ze in Stad het Instituut voor Remedial Teaching op voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden. Bladergroen overleed in 1983 op 75-jarige leeftijd in Glimmen.

In Ten Boer wordt, met de uitbreiding van de tijdelijke huisvesting op Woldwijk (vanwege de versterkingsopgave in het dorp) een nieuwe weg aangelegd. De aftakking van de Verlaatweg waar de woningen gaan komen heet de ‘Marenweg’. In en rond deze nieuwe weg begon in juni de plaatsing van veertig extra tijdelijke woningen.