Nieuwe Stationsweg in Haren anderhalve maand dicht voor werkzaamheden

Foto via Google Maps - Streetview

De Nieuwe Stationsweg in Haren is vanaf aanstaande maandag ruim anderhalve maand volledig afgesloten. De afsluiting is nodig vanwege rioolwerk en het opnieuw asfalteren van het wegdek.

De afsluiting begint komende maandag (25 augustus) om 07.00 uur en duurt tot en met donderdag 17 oktober 16.00 uur. Tijdens de werkzaamheden kunnen automobilisten en fietsers de weg niet gebruiken. Zij moeten gebruikmaken van omleidingen en daardoor rekening houden met extra reistijd.

Dat geldt ook voor reizigers met het openbaar vervoer. Tijdens de afsluiting rijdt Qbuzz een aangepaste route.