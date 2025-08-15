Nieuw licht op avantgardistische kunst De Ploeg uit de twintiger jaren in Groninger Museum

Het Groninger Museum gaat de werken van kunstenaarsvereniging de Ploeg in haar bezit in een nieuw jasje steken. Bezoekers zien vanaf 25 oktober een overzicht van het werk van de kunstenaarsvereniging uit de jaren twintig. De expositie toont schilderijen, grafisch werk, toegepaste kunst en samenwerkingen met schrijvers, musici en architecten.

De nieuwe presentatie laat bezoekers kennismaken met de verrassende veelzijdigheid en experimenteerdrift van deze kunstenaars in de periode 1918 – 1930. De jaren twintig was het tijdvak waarin de Groningse kunstenaars van de ploeg een blijvende stempel drukte op de Nederlandse kunstgeschiedenis.

De tentoonstelling laat ook de achtergrond van de kunstenaars zien, zoals hun opleiding aan Academie Minerva en de invloeden van de internationale avant-garde.

De nieuwe presentatie wordt verdeeld over zeven zalen in het De Lucchi-paviljoen. Elke zaal behandelt een deel van het verhaal van De Ploeg, van de oprichting tot de latere invloed in musea en collecties. Werk van onder anderen Hendrik Nicolaas Werkman, Jan Altink, Alida Pott, Johan Dijkstra, George Martens, Jan van der Zee, Wobbe Alkema, Job Hansen en Jan Wiegers is te zien.

De nieuwe permanente tentoonstelling, die Nieuw Licht gaat heten, opent op 25 oktober voor het publiek.