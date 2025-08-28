NHL Stenden verhuisd naar Hereweg

Hogeschool Stenden is verhuisd naar een nieuwe locatie in de stad: Hereweg 1. Dat wordt op 3 september gevierd met een officiële opening.

De opening vindt plaats in aanwezigheid van wethouder Carine Bloemhoff en bestuursvoorzitter Marc Otto van NHL Stenden. Speciale gast is Ismail Aghzanay. De auteur van het boek Het geheim van de leraar en Leraar van het Jaar 2021 geeft een lezing.

Het nieuwe pand wordt de leslocatie voor onder meer de (academische) pabo, de masters van de leraaropleidingen en meer dan 25 cursussen en (post-hbo) trainingen. De reden van de verhuizing is het groeiende capaciteitsgebrek in het pand aan de Eemsgolaan. De nieuwe locatie biedt alle studiefaciliteiten die de bijna duizend studenten nodig hebben, zoals een onderwijsbibliotheek, geschikte onderwijsruimten en een kantine.