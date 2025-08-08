Nep-ambulancebroeder uit Stad weggestuurd bij onwelwording in Sneek, weer ‘ambulance’ in beslag genomen

Foto via Pixabay

De man uit Groningen die vorig jaar in opspraak raakte, omdat hij zich met regelmaat voordeed als agent of ambulancebroeder, liep afgelopen weekend weer tegen de lamp. Dit keer in onze buurprovincie: tijdens de Sneekweek probeerde de Groninger hulp te verlenen aan een vrouw die onwel was geworden.

Een politiewoordvoerder laat weten dat een tweetal ‘ambulancemedewerkers’ in de nacht van zondag op maandag waarschijnlijk bij toeval langs het incident kwam, waarvoor ook de echte hulpdiensten werden opgeroepen. Met een knalgele Mercedes Sprinter, volgens de politie beplakt met dubieuze bestickering, stopte het duo aan de Muntstraat in Sneek. Ingehuurde EHBO’ers voor de Sneekweek hadden al snel door dat er iets niet in de haak was.

De politie arriveerde ook bij het incident en zag de ‘ambulance’ staan. Eén van de mannen wilde zich over de vrouw ontfermen, de ander bleef bij de ‘ambulance’ wachten.

Geen arrestatie, wel voertuig in beslag

Volgens een woordvoerder van de politie werd, nadat de agenten de twee ‘ambulancebroeders’ aanspraken, al snel duidelijk dat het niet om echt medisch personeel ging. Zeker toen kort erna ook een echte ambulance aan kwam rijden. De echte hulpdiensten namen de zorg voor de vrouw snel over.

De politie stelde de identiteit van de twee mannen vast en stuurde hen weg. De mannen zijn niet aangehouden.

De politie kan, vanwege privacyoverwegingen (de verdachte is niet aangehouden, maar alleen weggestuurd), geen uitspraken doen over de identiteit van de twee mannen. Wel is de nep-ambulance na het incident in beslag genomen. Ook over de plek waar deze inbeslagname plaatsvond, doet de politie geen mededelingen.

Maar Omrop Fryslân meldt, op basis van eigen bronnen, dat de bestuurder de Stadjer is die eerder in opspraak raakte vanwege soortgelijke praktijken. De ambulance die zondag werd gebruikt in Sneek is in Groningen in beslag genomen, weet het Friese regionale medium.

Rechtszaak in november

De Stadjer staat in november voor de rechter, nadat het OM in oktober vorig jaar een onderzoek startte tegen de man. Ook deze zaak draait om het feit dat de man zich voordeed als politieagent en ambulancebroeder. Daarnaast wordt hij ervan verdacht medische apparatuur, portofoons en ambulancekleding te hebben gestolen.

De man raakte al eens eerder een ‘ambulance’ kwijt, omdat deze volgens de politie niet meer op de openbare weg mocht. De Stadjer kreeg deze ambulance na een eerdere rechtszaak terug. Het is niet bekend of de ‘ambulance’ van afgelopen weekend hetzelfde voertuig was.