Negen ziekenhuizen werken samen voor mensen met chronische darmziekten

Foto: UMCG

Negen ziekenhuizen, waaronder het UMCG en het Martini Ziekenhuis, hebben samen een netwerk opgericht om patiënten met een chronische darmziekte beter te helpen.

Dankzij het netwerk IBD North kunnen de ziekenhuizen sneller nieuwe behandelingen bieden, dubbele diagnostiek voorkomen en meer gebruikmaken van elkaars expertise.

‘In elk ziekenhuis in de regio willen we patiënten dezelfde goede zorg geven, maar niet alle ziekenhuizen zijn gespecialiseerd in chronische darmziektes zoals colitis ulcerosa of de ziekte van Crohn,” zegt maag-darm-lever arts Gerard Dijkstra, voorzitter van IBD North. “En we willen graag dat patiënten dicht bij huis terecht kunnen en alleen als het nodig is, naar een expertisecentrum moeten reizen.”

Daarom is nu een regionaal multidisciplinair overleg opgezet: elke donderdag van 12.00 tot 13.00 uur kunnen behandelaren uit andere ziekenhuizen online met specialisten overleggen over hun patiënten. Die specialisten gebruiken nu allemaal dezelfde protocollen.

Door de samenwerking gaat de ontwikkeling en invoering van nieuwe behandelingen makkelijker. “Veel patiënten willen weten wat ze beter wel of niet kunnen eten om ontstekingen te voorkomen. We doen daar veel onderzoek naar,” zegt Dijkstra. Zo zijn een ontstekingsremmend dieet en een speciale vitaminecapsule voor de bacteriën in de dikke darm ontwikkeld, en via het netwerk zijn al snel patiënten gevonden die dat graag willen uitproberen.