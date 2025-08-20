Natuurorganisaties maken bezwaar tegen onbeperkte militaire vluchten vanaf Groningen Airport Eelde

Het Groninger Landschap heeft samen met verschillende andere natuurorganisaties bezwaar aangetekend bij het ministerie tegen het onbeperkt gebruikmaken van militaire vliegtuigen vanaf Groningen Airport Eelde.

Het bezwaar is, naast door de Groningse natuurorganisatie, ook ondertekend door de Natuur en Milieufederatie van Drenthe en Groningen, Natuurmonumenten en Het Drentse Landschap. Het ministerie heeft namelijk een plan waarbij militair vliegverkeer gebruik kan gaan maken van burgerluchthavens, zoals Eelde. In juni maakte het ministerie de regeling bekend, waarin de voorwaarden staan waaronder militair vliegverkeer is toegestaan op burgerluchthavens.

Naar aanleiding daarvan maken de natuurorganisaties zich zorgen, omdat uit de stukken blijkt dat militaire luchtvaart voor Eelde vrijwel onbeperkt mogelijk wordt. Daarnaast vindt men de regeling onduidelijk en pleit men voor meer onderzoek. De angst is dat het militaire verkeer gevolgen zal hebben voor overwinterende en broedende vogels in het Leekstermeergebied en in De Onlanden. Ook wil men een onderzoek naar het effect van de stikstofuitstoot op de Natura 2000-gebieden in de regio.